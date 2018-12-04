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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki 4 PKK kampı ateş altına alındı. Toplam 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Diyarbakır'da ise bölücü terör örgütüne ait, 10 mağara ve sığınak imha edildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Sınır ötesindeki 4 PKK kampı havadan vuruldu. Açıklamayı Türk Silahlı Kuvvetleri yaptı.

Irak'ın kuzeyindeki Zap,  Avaşin-Basyan, Gara ve Metina bölgelerinde hareketlilik tespit edildi. F-16'lar havalandı. Terör hedeflerine bomba yağdırdı.

Hava operasyonunda 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'da ise teröristlerin kış üslenmesine geçit verilmedi. Lice, Hani ve Silvan kırsalına Jandarma ve Polis özel harekat ekipleri operasyon düzenledi.

PKK'lı teröristlerce kullanılan biri 3 katlı ve 5 odalı olmak üzere toplam 4 kış sığınağı ve 6 doğal mağara kullanılamaz hale getirildi.

Diyarbakır-Bingöl kara yoluna tuzaklanan bir el yapımı patlayıcı da imha edildi.

Mardin'de de olası bir facianın önüne geçildi. 

Nusaybin ilçesi Güvenli Mahallesi'nde yol kenarına tuzaklı 50 kilogram el yapımı patlayıcı yok edildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ırak #zap #avaşin #basyan #gara #metina
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