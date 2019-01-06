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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

 Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine dün hava harekatı düzenlendi.

Terör örgütünün kullandığı mağara ve sığınakların imha edildiği harekatta, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 7 terörist etkisiz hale getirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #tsk #ırak #hava harekatı #7 terörist
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