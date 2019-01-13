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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Sınır ötesindeki terör yuvaları vurulmaya devam ediliyor. Irak'ın kuzeyindeki Zap, Sinat-Haftanin kamplarına düzenlenen son operasyonda 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Millî Savunma Bakanlığı devam eden terör operasyonları ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Her şart ve koşulda kararlılık devam eden operasyonlarda Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine hava harekâtı yapıldı.

Operasyonlarda terör örgütüne ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar imha edildi.

İlk belirlemelere göre askeri üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 3 PKK'lı terörist de etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap, Sinat-Haftanin bölgelerine 12 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı en az üç bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.


ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #ırak #zap
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