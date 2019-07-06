banner1005
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Bolu'da radyoaktif madde operasyonu
Bolu'da radyoaktif madde operasyonu
Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete'de yayımlandı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda F-16'lar, PKK'nın Zap kampını bombaladı. En az 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Operasyonda ilk bilgilere göre en az 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi. 

Harekatla bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler de vuruldu.

Yurt içindeki operasyonların adresi de Van'ın Başkale ilçesi oldu.

Albayrak Mahallesi Bölekli mezrası kırsalında PKK'ya ait, silah, mühimmat, gece görüş dürbünü ve 50 kilogram amonyum nitrat bulundu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ırak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.