Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda F-16'lar, PKK'nın Zap kampını bombaladı. En az 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.



Operasyonda ilk bilgilere göre en az 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi.



Harekatla bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler de vuruldu.



Yurt içindeki operasyonların adresi de Van'ın Başkale ilçesi oldu.



Albayrak Mahallesi Bölekli mezrası kırsalında PKK'ya ait, silah, mühimmat, gece görüş dürbünü ve 50 kilogram amonyum nitrat bulundu.



ulusal.com.tr