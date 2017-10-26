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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında, silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında, silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Metina ve Zap bölgelerinde, hudut hattında konuşlu karakol ve üs bölgeleri ile operasyon birliklerine saldırı için hareket halinde oldukları keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına hava harekat düzenlendi.

Silahlı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatın ardından savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.


Kaynak: AA
Etiketler; #tsk #Türk Silahlı Kuvvetleri #zap #metina #ırak kuzeyi #ırak
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