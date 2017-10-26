Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında, silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında, silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.



TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Metina ve Zap bölgelerinde, hudut hattında konuşlu karakol ve üs bölgeleri ile operasyon birliklerine saldırı için hareket halinde oldukları keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına hava harekat düzenlendi.



Silahlı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatın ardından savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.