banner999
Konut sektörü 2019 yılından umutlu
Konut sektörü 2019 yılından umutlu
Bütçe mesaisinde sona doğru
Bütçe mesaisinde sona doğru
"Aile Hekiminizi Erken Tanıyın" kampanyası
Doğu Anadolu'da kış çetin geçiyor
Doğu Anadolu'da kış çetin geçiyor

Irak'ın kuzeyine hava harekâtı

Fırat'ın Doğusu konuşulurlen, TSK bir kez daha Irak'ın kuzeyindeki hedefleri vurdu. Gara ve Hakurk bölgesinde son operasyonda 10 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Böylece son 3 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 38'e yükseldi.

Irak'ın kuzeyine hava harekâtı

Türk Silahlı Kuvetleri, Irak'taki terör tehdidini yok etmekte kararlı.  F-16'lar, PKK'nın sınır ötesindeki Gara ve Hakurk kampını bombaladı.

Harekatta üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki tam 23 PKK'lı öldürüldü. Teröristlere ait mağara ve sığınak imha edildi.

F-16'lar başarılı operasyonun ardından üslerine döndü.

Böylece son 3 gün içerisinde Irak Kuzeyinde etkisiz hale getirilen silahlı PKK'lı sayısı toplam 38 oldu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #hakurk #gara #açıklama #msb
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.