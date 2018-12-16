Türk Silahlı Kuvetleri, Irak'taki terör tehdidini yok etmekte kararlı. F-16'lar, PKK'nın sınır ötesindeki Gara ve Hakurk kampını bombaladı.
Harekatta üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki tam 23 PKK'lı öldürüldü. Teröristlere ait mağara ve sığınak imha edildi.
F-16'lar başarılı operasyonun ardından üslerine döndü.
Böylece son 3 gün içerisinde Irak Kuzeyinde etkisiz hale getirilen silahlı PKK'lı sayısı toplam 38 oldu.
ulusal.com.tr
Fırat'ın Doğusu konuşulurlen, TSK bir kez daha Irak'ın kuzeyindeki hedefleri vurdu. Gara ve Hakurk bölgesinde son operasyonda 10 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Böylece son 3 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 38'e yükseldi.
Türk Silahlı Kuvetleri, Irak'taki terör tehdidini yok etmekte kararlı. F-16'lar, PKK'nın sınır ötesindeki Gara ve Hakurk kampını bombaladı.