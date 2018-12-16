Fırat'ın Doğusu konuşulurlen, TSK bir kez daha Irak'ın kuzeyindeki hedefleri vurdu. Gara ve Hakurk bölgesinde son operasyonda 10 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Böylece son 3 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 38'e yükseldi.

Türk Silahlı Kuvetleri, Irak'taki terör tehdidini yok etmekte kararlı. F-16'lar, PKK'nın sınır ötesindeki Gara ve Hakurk kampını bombaladı.



Harekatta üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki tam 23 PKK'lı öldürüldü. Teröristlere ait mağara ve sığınak imha edildi.



F-16'lar başarılı operasyonun ardından üslerine döndü.



Böylece son 3 gün içerisinde Irak Kuzeyinde etkisiz hale getirilen silahlı PKK'lı sayısı toplam 38 oldu.



ulusal.com.tr