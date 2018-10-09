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Irak'ın kuzeyine MİT ve TSK'dan operasyon

Avaşin-Basyan bölgesine MİT Başkanlığı ile koordineli düzenlenen harekatta silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine MİT ve TSK'dan operasyon

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine MİT Başkanlığı ile koordineli düzenlenen hava harekatında silahlı 3 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avaşin-Basyan bölgesine dün operasyon düzenlendi.

MİT Başkanlığı ile koordineli düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı en az 3 terörist etkisiz hale getirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #oeprasyon #mit #tsk
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