Avaşin-Basyan bölgesine MİT Başkanlığı ile koordineli düzenlenen harekatta silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine MİT Başkanlığı ile koordineli düzenlenen hava harekatında silahlı 3 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avaşin-Basyan bölgesine dün operasyon düzenlendi.



MİT Başkanlığı ile koordineli düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı en az 3 terörist etkisiz hale getirildi.