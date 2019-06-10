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Irak kuzeyi Hakurk'a Pençe Harekatı kapsamında hava harekatı düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekâtı ile vuruldu" denildi

Irak kuzeyi Hakurk'a Pençe Harekatı kapsamında hava harekatı düzenlendi

Irak'ın kuzeyi Hakurk'a Pençe Harekatı başarıyla devam ediyor.

Harekat kapsamında hava harekatı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), harekatla ilgili açıklama yaptı.

MSB'nin açıklamasında "Irak kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekâtı ile vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ırak #hakurk #pençe harekatı
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