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Irak, sınır kapısını devralacak! Iraklı memurlar Şırnak'ta! Tatbikattaki askerler de yer alacak

Ankara ile Bağdat, Habur’un karşısındaki İbrahim Halil Sınır Kapısı’nın Peşmergeden Irak’a devredilmesi için harekete geçti. Irak hükümetine bağlı gümrük memurları gümrük kapısını devralmak için havayolu ile Şırnak’a geldi. Ulusal Kanal’ın edindiği bilgilere göre, kapıyı devralacak gümrük memurlarına, Habur bölgesinde yapılan tatbikatta yer alan Türk ve Iraklı askerler de eşlik edecek

Irak, sınır kapısını devralacak! Iraklı memurlar Şırnak'ta! Tatbikattaki askerler de yer alacak

Ankara ile Bağdat harekete geçti, sınır kapısı Peşmerge'den alınıyor.

Habur’un karşısında, Irak tarafında bulunan Peşmerge kontrolündeki İbrahim Halil Sınır Kapısı Irak’a devredilecek.

Son yapılan Milli Güvenlik Kurulu'nda kapının Irak hükümetince devralınması konusunda tavsiye kararı alınmıştı. Kararın ardından Ankara ile Bağdat harekete geçti.

Irak Merkezi Hükümeti'ne bağlı gümrük memurları sınır kapısını devralmak için havayolu ile Şırnak’a geldi.  Sınır kapısını devralacak Irak'lı gümrük memurlarının Türk yetkililerle görüşmesinin ardından yol haritasını netleştirilmesi bekleniyor.

Ulusal Kanal'ın güvenlik yetkililerinden edindiği bilgilere göre, kapının Bağdat’a devredilme sürecinde Habur bölgesinde yapılan tatbikattaki askerler de yer alacak. Tatbikatı, Türk Ordusu yaklaşık bir ay önce Habur sınır kapısına 2 kilometre mesafede TIR Parkı karşısındaki arazide başlatmıştı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bölünme referandumu öncesinde başlatılan tatbikat, 3’üncü safhasının ardından Iraklı askerlerin katılımıyla devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, kapının devredilme sürecinde peşmerge güçlerinin herhangi bir direnç göstermesi beklenmiyor.

Peşmergenin sınır kapısından yıllık 500 milyon dolara yakın gelir elde ettiği tahmin ediliyor.
 
HABER: ERAY ÇELEBİ
ulusal.com.tr

Etiketler; #ırak #şırnak
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