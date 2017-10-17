İkinci İsrail toprak kaybediyor. Barzani, Sincar'ı kaybetti. Petrol kenti Musul'da büyük yenilgi yaşadı. Irak Bölgesel Yönetimi'ne en ağır darbe Kerkük operasyonu ile indirildi. Irak ordusunun Tuzhurmatu'yu Peşmerge'den kurtarmasıyla kritik ticaret yolu Bağdat'ın kontrolüne geçti. Son olarak İran da Bölgesel yönetim için Pervezhan Sınır Kapısı'nı hem ticari hem de yolcu geçişlerine kapattı. Türkiye ise Habur Sınır Kapısını'nın Merkezi Hükümet'e devir sürecini başlattı.

İkinci İsrail planı adım adım dağılma sürecine giriyor. Barzani toprak kaybediyor.



Kerkük'ün ardından Bağdat'tan, Sincar hamlesi geldi. Bağdat yönetimi operasyonu sabahın erken saatlerinde başlattı. Irak ordusu Peşmerge'nin Musul'da denetlediği alanlara girdi. Ordu birlikleri ve Haşdi Şabi güçleri Musul'un Sincar ilçesinde kontrolü sağladı. Musul'un Mahmur ilçesinden de Peşmerge temizlendi. Böylece ikinci Kandil bozguna uğradı. PKK'nın insan deposu olarak kullandığı bölgeler artık Bağdat'ın kontrolünde...



Sincar'da Peşmerge direnemedi, devlet dairelerini boşalttı ve geri geçildi. Kurtarılan Mahmur'da da durum aynı...



Kerkük operasyonu tüm hızıyla sürerken Barzani'ye bir darbe daha indirildi. Irak güçleri, Kerkük'teki Bay Hasan petrol sahasında kontrolü ele geçirdi. Bay Hasan petrol sahası Barzani'nin en önemli gelir kaynaklarından biriydi. Irak Bölgesel Yönetimi'nin günlük 600 bin varil petrol üretiminin 280 bini buradan sağlanıyordu. Peşmerge burada da ordu güçlerine yine direnemedi.



Kerkük'ün Irak ordusunca alınmasının ardından peşmerge işgali altındaki Tuzhurmatu'da da güvenlik noktaları tamamen Türkmenlerin eline geçti. Bu hamle Bölgesel yönetimin ticaret kaynağını büyük oranda kesti.



Pervezhan Sınır Kapısı da Barzani'ye kapatılmış durumda. İran'a açılan ticaret kapısı Iraklı güvenlik güçlerince alındığı öne sürüldü. Ancak Pervezhan Sorumlusu, İran'ın 3 gündür sınır kapısını hem ticari hem de yolcu geçişlerine zaten kapattığını aktardı.



Türkiye'den gelen sınır hamlesi ise ikinci İsrail'i köşeye sıkıştırmış durumda. Habur Sınır Kapısı’nın Bağdat yönetimine devir sürecini başlatan Ankara, Barzani’yi bypass edecek Ovaköy Sınır Kapısı’nı da hızlıca hayata geçirecek.



Ve bölgenin en değerli yer altı kaynağı, petrol... Bu konuda Irak Merkezi Hükümeti de somut adımlar atıyor. Geçtiğimiz günlerde Irak Petrol Bakanı Cebbar el-Luaybi açıklamıştı. Kerkük-Ceyhan boru hattının onarılması talimatı konusunda çalışmalar sürüyor.



Dört koldan taaruza geçen Irak ordusunun bölgeden gelen görüntüleri ise Barzani'ye tokat niteliğinde... Iraklılar tek vücut olarak, ordu güçlerinin Kerkük'e girmesini kutladı.



ulusal.com.tr