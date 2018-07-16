Önce Amerikan işgali, ardından uzun yıllar süren IŞİD ve radikal terörle mücadele, sonrasında Barzani'nin ülkeyi bölme girişimleri... Ortadoğu'nun yorgun ülkesi Irak halen istikrardan çok uzakta... Ülkede genel seçimlerden sonra tartışmalar büyüdü. Bir yandan seçimlerle ilgili şaibeler sürüyor diğer yandan halk, alt yapı ve hizmet eksikliği nedeniyle sokaklarda protesto gösterileri düzenliyor.





Irak’ın petrol kuyusu olarak bilinen Basra kentinde başlayan eylemler ülkenin güney kentleri olan Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye, Necef'e, son olarak da başkent Bağdat’a sıçradı.



Irak basınında yer alan haberlerde, göstericiler ve polis’in karşı karşıya geldiği eylemlerde iki kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Eylemlerde 10 polisinde atılan taşlar sonucu yaralandığı ifade ediliyor.



Konuya ilişkin açıklama yapan Haydar El-İbadi kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla Basra'ya yaklaşık 3 milyar dolar tahsis edilmesine karar verdiğini açıkladı.



Irak Başbakanı, yolsuzluk iddiaları ile göstericilerin hedefinde olan Necef Havalimanı'nın yönetimini de bugün görevden aldı.



Öte yandan, Irak İçişleri Bakanlığı, güvenlik güçlerinin kentteki gösterilere müdahalede yetersiz kalması nedeni ile Necef emniyet müdürünü görevden alındığını duyurdu.



ulusal.com.tr Irak’ta halk, elektirik- su kesintileri ve ülkede kronik hale gelen yolsuzluklar nedeniyle sokakta...Irak’ın petrol kuyusu olarak bilinen Basra kentinde başlayan eylemler ülkenin güney kentleri olan Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye, Necef'e, son olarak da başkent Bağdat’a sıçradı.Irak basınında yer alan haberlerde, göstericiler ve polis’in karşı karşıya geldiği eylemlerde iki kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Eylemlerde 10 polisinde atılan taşlar sonucu yaralandığı ifade ediliyor.Konuya ilişkin açıklama yapan Haydar El-İbadi kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla Basra'ya yaklaşık 3 milyar dolar tahsis edilmesine karar verdiğini açıkladı.Irak Başbakanı, yolsuzluk iddiaları ile göstericilerin hedefinde olan Necef Havalimanı'nın yönetimini de bugün görevden aldı.Öte yandan, Irak İçişleri Bakanlığı, güvenlik güçlerinin kentteki gösterilere müdahalede yetersiz kalması nedeni ile Necef emniyet müdürünü görevden alındığını duyurdu.