Türkmeneli coğrafyasının kalbi, Afrin'de savaşan Mehmetçikle birlikte çarpıyor. Irak Türkü Mahmut Kasapoğlu Zeytin Dalı Harekâtı'na destek verdi. Kasapoğlu, Türkiye dışında yaşayan Türkmenlerden Türk ordusu için yüzlerce destek telefonu aldıklarını söyledi

Afrin'de Amerika'nın kara gücü PKK/PYD ile savaşan Mehmetçiğe Irak Türklerinden destek geldi.



Açıklama eski Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ankara Şube Başkanı Mahmut Kasapoğlu'ndan geldi. Kasapoğlu, Türkiye dışında yaşayan Irak Türklerinden Türk Ordusu için çok sayıda destek telefon aldıklarını anlattı.



Ulusal Kanal'da yayınlanan Haber Artı Programına katılan Kasapoğlu, Afrin'in ardından Menbiç ve Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarının da mutlaka hedef olması gerektiğini söyledi.



Kasapoğlu'na göre, en zayiatla en yüksek başarı elde etmek için Ankara Şam ile el sıkışmalı.



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