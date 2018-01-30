banner967
İdlib’te konvoyumuza saldırı
İdlib’te konvoyumuza saldırı
Alkana köyü terör örgütü PYD/PKK'dan temizlendi
Alkana köyü terör örgütü PYD/PKK'dan temizlendi
PYD/PKK'dan Kilis'e roketli saldırı
PYD/PKK'dan Kilis'e roketli saldırı
İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi
İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi

Irak Türkü TSK'nın yanında

Türkmeneli coğrafyasının kalbi, Afrin'de savaşan Mehmetçikle birlikte çarpıyor. Irak Türkü Mahmut Kasapoğlu Zeytin Dalı Harekâtı'na destek verdi. Kasapoğlu, Türkiye dışında yaşayan Türkmenlerden Türk ordusu için yüzlerce destek telefonu aldıklarını söyledi

Afrin'de Amerika'nın kara gücü PKK/PYD ile savaşan Mehmetçiğe Irak Türklerinden destek geldi.

Açıklama eski Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ankara Şube Başkanı Mahmut Kasapoğlu'ndan geldi. Kasapoğlu, Türkiye dışında yaşayan Irak Türklerinden Türk Ordusu için çok sayıda destek telefon aldıklarını anlattı.

Ulusal Kanal'da yayınlanan Haber Artı Programına katılan Kasapoğlu, Afrin'in ardından Menbiç ve Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarının da mutlaka hedef olması gerektiğini söyledi.

Kasapoğlu'na göre, en zayiatla en yüksek başarı elde etmek için Ankara Şam ile el sıkışmalı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ırak #tsk #afrin
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.