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Irak ve Bahreyn'den Batman'daki terör saldırısına kınama

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Mahcub, Batman'da 8 askerin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili kınama mesajı yayımladı. Mahcub, Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını belirtti. Bahreyn de yaşanan saldırıyı şiddetle kınadığını ifade edilirken, terörle mücadele konusunda Türkiye ile dayanışma içerisinde oldukları vurgulandı.

Irak ve Bahreyn'den Batman'daki terör saldırısına kınama

Batman'daki terör saldırısıyla ilgili Irak'tan kına mesajı geldi.

Açıklamayı Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Mahcub yaptı. Açıklamada, "Irak Dışişleri Bakanlığı, Türk ordusuna ait bir araca karşı düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Irak'ın, gerekçesi ne olursa olsun terör ve şiddete karşı durduğunu vurgulayan Mahcub, güvenliğin sağlanması için Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Bahreyn, Batman'daki terör saldırısını kınadı

Bahreyn, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı kınadı.

Bahreyn resmi haber ajansında yer alan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında dün operasyona giden askerleri taşıyan aracı hedef alan saldırının şiddetle kınandığı belirtildi.

Açıklamada şehitlerin ailelerine baş sağlığı, yaralılara acil şifa dilekleri yer alırken, Bahreyn'in terörle mücadelede Türkiye'yle dayanışma içerisinde olduğu vurgulandı.

Batman'ın Gercüş ilçesinin Yemişli köyü ile Mardin'in Dargeçit ilçesinin Umutlu köyü kırsalında dün operasyona giden askerleri taşıyan Kobra tipi zırhlı askeri aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmişti. Saldırı sonucu 8 asker şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #kınama #terör #ırak
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