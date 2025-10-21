Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi, TSK’nın görev süresi uzatıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ve Suriye’deki görev süresinin 3 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada kabul edildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak ve Suriye’de yürütmekte olduğu görevlerin süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkereler oylandı ve kabul edildi.
Tezkere metninde, Türkiye’nin güney sınır hattındaki risklerin devam ettiği ve milli güvenliğe yönelik tehditler kapsamında Suriye ile Irak bölgelerinde barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik misyonun sürdürülmesinin gerekliliği yer aldı.
Karar kapsamında, TSK’ya sınır ötesi harekât ile birliklere destek ve görev yürütme yetkisi 30 Ekim 2025 tarihinden itibaren 3 yıl süreyle yeniden verildi.