Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi, TSK’nın görev süresi uzatıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak ve Suriye’de yürütmekte olduğu görevlerin süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkereler oylandı ve kabul edildi.

Tezkere metninde, Türkiye’nin güney sınır hattındaki risklerin devam ettiği ve milli güvenliğe yönelik tehditler kapsamında Suriye ile Irak bölgelerinde barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik misyonun sürdürülmesinin gerekliliği yer aldı.

Karar kapsamında, TSK’ya sınır ötesi harekât ile birliklere destek ve görev yürütme yetkisi 30 Ekim 2025 tarihinden itibaren 3 yıl süreyle yeniden verildi.