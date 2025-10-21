Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi, TSK’nın görev süresi uzatıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ve Suriye’deki görev süresinin 3 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada kabul edildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi, TSK’nın görev süresi uzatıldı
Yayınlanma:

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak ve Suriye’de yürütmekte olduğu görevlerin süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkereler oylandı ve kabul edildi.

Tezkere metninde, Türkiye’nin güney sınır hattındaki risklerin devam ettiği ve milli güvenliğe yönelik tehditler kapsamında Suriye ile Irak bölgelerinde barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik misyonun sürdürülmesinin gerekliliği yer aldı. 

Karar kapsamında, TSK’ya sınır ötesi harekât ile birliklere destek ve görev yürütme yetkisi 30 Ekim 2025 tarihinden itibaren 3 yıl süreyle yeniden verildi.

Osmaniye’yi sağanak vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar kapandıOsmaniye’yi sağanak vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar kapandıYurt
Mevduat faizleri uçtu! 100 bin TL'nin aylık getirisi açıklandı (21 Ekim 2025)Mevduat faizleri uçtu! 100 bin TL'nin aylık getirisi açıklandı (21 Ekim 2025)Ekonomi
Sivas’ta arazi kavgası cinayetle bitti! Komşusunu öldürüp jandarmaya ateş açtıSivas’ta arazi kavgası cinayetle bitti! Komşusunu öldürüp jandarmaya ateş açtıYurt
tezkere ırak suriye
Günün Manşetleri
200’ün üzerinde personel ifadeye çağrıldı
Türk askerinin Lübnan'da görev süresi 2 yıl uzatıldı
AK Parti ve CHP’li belediyeler dosyada
“Narkokapan Mersin” operasyonunda 3 örgüt çökertildi
14 sanık hakkında iddianame kabul edildi
Artık her polis ceza yazamayacak
Mattia Ahmet Minguzzi davasında verilen ceza belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP’li Ali Mahir Başarır’a dava açtı
"Okul kayıtlarında planlamaların sabote edilmesini engelleyeceğiz"
11 ilde BMW operasyonu
Çok Okunanlar
Bahar yeni bölüm tek parça full HD izle! Show TV Bahar 55. bölüm izle Bahar yeni bölüm tek parça full HD izle! Show TV Bahar 55. bölüm izle
Newcastle United 3-0 Benfica! Newcastle United 3-0 Benfica!
Netanyahu, güvenlik danışmanını görevden aldı Netanyahu, güvenlik danışmanını görevden aldı
22 Ekim’de İstanbul’un birçok noktasında elektrik kesilecek 22 Ekim’de İstanbul’un birçok noktasında elektrik kesilecek
Kâr satışları altını vurdu, fiyatlar geriledi Kâr satışları altını vurdu, fiyatlar geriledi