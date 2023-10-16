Irak ve Suriye Tezkeresi Meclis'e Geliyor!

Meclis Genel Kurulu, Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkereyi görüşecek.

Haftalık çalışmasına 17 Ekim Salı günü başlayacak Genel Kurulda, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ele alınacak.

Konutların turizm amaçlı kiralanması ile emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifinin de Genel Kurulda görüşülmesi bekleniyor. Teklif, konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için izin belgesi alınmasını içeriyor.

İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetlerine devam edenlerle ilk sözleşme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde aynı konutu 4 defadan fazla kiraya verenler hakkında 1 milyon lira idari para cezası verilmesi hedefleniyor.

2024 Yılı Bütçesi Meclis'e Sunulacak!

Bunun yanı sıra 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi de bu hafta Meclis'e sunulacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından 20 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonunda bütçeye ilişkin sunum yapılması bekleniyor.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu da Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu toplanacak.

Salı ve çarşamba günü ise Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.