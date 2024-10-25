Irak'a düzenlenen hava harekatının bilançosu açıklandı! 30 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'da hava harekatları düzenlendiğini duyurmuş ve 34 hedefin imha edildiğini bildirmişti. Hava harekatlarının ayrıntılarıyla ilgili yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 30 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Irak'a düzenlenen hava harekatının bilançosu açıklandı! 30 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, dün gece saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'da hava harekatı düzenlendiğini duyurmuştu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 24 Ekim saat 23.30'da hava harekatı düzenlendiği belirtilmişti.

Açıklamada, "İcra edilen hava harekatı ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 34 hedef imha edildi." ifadeleri kullanılmıştı.

Harekatta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekatlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

30 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine dün gerçekleştirilen hava harekatlarıyla ilgili bilançoyu da kamuoyuna duyurdu.

Bakanlık, Irak'ın kuzeyindeki hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Dün gece Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'daki 34 terör hedefine yönelik gerçekleştirilen hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 30 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz." denildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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