Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) PKK'ya yönelik Kandil merkezli operasyonları sürerken, Irak yönetimi de tartışmalı bölgeler arasında yer alan Suriye'nin kuzey sınır hattındaki Şengal bölgesindeki PKK mevzilerini vurdu. Bağdat'tan kalkan savaş uçakları, PKK hedeflerine bomba yağdırdı.

Bölücü terör örgütü, Irak'ın ve Türkiye'nin kıskacında. PKK hedeflerini, TSK'dan sonra Bağdat da bombaladı.



Suriye sınırında yeralan Şengal bölgesindeki terör hedefleri, Irak savaş uçakları tarafından vurudu.



Önceki gün de terör mevzileri yerle bir edildi. Saat 16.30 sıralarında Şengal'in Geli Kersi bölgesindeki PKK mevzileri, Bağdat'tan havalanan 8 savaş uçağı tarafından ateş altına alındı. Yoğun hava bombardımanında hedeflerin imha edildiği bildirildi.



Arapça adı Sincar olan Şengal, Ninova bölgesine bağlı ilçe statüsünde. Ezidi Kürtlerin yaşadığı Şengal'de az sayıda Arap ve Süryani de yaşıyor.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, PKK'nın Şengal'i terketmemesi halinde TSK'nın bölgeye operasyon düzenleyeceği sinyali vermişti. Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Mahcub da PKK'ya karşı ortak mücadele vurgusu yapmıştı.



TSK, sınır ötesinde Kandil'i de içine alacak şekilde havadan ve karadan ilerleyişini sürdürüyor. Geçiş güzergâhlarına yığınak yapılırken, sınıra konuşlandırdılan obüs topları da birliklere destek veriyor.



ulusal.com.tr

