Irak'ın Kuzeyi'nde 1 Asker Şehit Oldu

Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK mensuplarıyla girilen çatışmada 1 asker şehit oldu, 5 terörist etkisiz hale.

Irak'ın Kuzeyi'nde 1 Asker Şehit Oldu


Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile girilen temasta Piyade Üsteğmen Abdullah Köse’nin şehit olduğunu duyurdu.

Açıklamada, çatışmada 5 teröristin etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi. “Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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# ırak # Pençe Kilit Operasyonu
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