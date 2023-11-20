Irak'ın Kuzeyi'nde 1 Asker Şehit Oldu



Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile girilen temasta Piyade Üsteğmen Abdullah Köse’nin şehit olduğunu duyurdu.



Açıklamada, çatışmada 5 teröristin etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi. “Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.