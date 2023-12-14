Irak'ın Kuzeyinde 5 PKK'lı Etkisiz Hâle Getirildi

Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri konuyla ilgili açıklama yaptı.

Irak'ın Kuzeyinde 5 PKK'lı Etkisiz Hâle Getirildi
Irak'ın Kuzeyinde 5 PKK'lı Etkisiz Hâle Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. 

Milli Savunma Bakanalığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Kaynak: TRT Haber

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