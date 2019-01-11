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Irak'ın kuzeyinde 5 terörist öldürüldü

Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatlarında silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 5 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatlarında silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine dün ve bugün düzenlenen hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 5 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
Etiketler; #ırak #operasyon #tsk
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