Irak’ın Kuzeyinde 5 Terörist SİHA ile Etkisiz Hale Getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi. Bugün itibarıyla Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu.

Irak’ın Kuzeyinde 5 Terörist SİHA ile Etkisiz Hale Getirildi
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Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi. Böylece bugün itibarıyla Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu.

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'Terörist neredeyse hedefimiz orası!' parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

# ırak # terörle mücadele
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