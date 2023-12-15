Irak’ın Kuzeyinde 5 Terörist SİHA ile Etkisiz Hale Getirildi

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi. Böylece bugün itibarıyla Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu.

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'Terörist neredeyse hedefimiz orası!' parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.