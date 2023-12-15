Irak’ın Kuzeyinde 5 Terörist SİHA ile Etkisiz Hale Getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi. Bugün itibarıyla Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi. Böylece bugün itibarıyla Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu.
Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'Terörist neredeyse hedefimiz orası!' parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, “Terörist neredeyse hedefimiz orası!” parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 15, 2023
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi. Böylece bugün itibarıyla… pic.twitter.com/6Ndfnm9COw