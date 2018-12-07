Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu, sığınaklar yerle bir edildi. Açıklamayı Türk Silahlı Kuvvetleri yaptı.
PKK'nın varlığını sürdürmeye çalıştığı Sinat-Haftanin, Metina ve Hakurk bölgelerine hava harekatı yapıldı. Teröristlere ait, mağara ve sığınaklar imha edildi.
Üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde Türkiye'ye geçmek isteyen PKK'lı M.C.H yakalandı. Suriye uyruklu olan terörist, tutuklandı.
Operasyonların bir adresi de Diyarbakır'dı. Kulp ilçesi kırsalında örgüte ait, 3 sığınak ve avcı boy çukuru kullanılamaz hale getirildi.
250 kilogram amonyum nitrat patlayıcı, antitank roketatar mühimmatı, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.
ulusal.com.tr
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine peş peşe hava harekatı düzenlendi. Sinat-Haftanin, Metina ve Hakurk bölgelerinde toplam 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu, sığınaklar yerle bir edildi. Açıklamayı Türk Silahlı Kuvvetleri yaptı.