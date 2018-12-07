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Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine peş peşe hava harekatı düzenlendi. Sinat-Haftanin, Metina ve Hakurk bölgelerinde toplam 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu, sığınaklar yerle bir edildi. Açıklamayı Türk Silahlı Kuvvetleri yaptı. 

PKK'nın varlığını sürdürmeye çalıştığı Sinat-Haftanin, Metina ve Hakurk bölgelerine hava harekatı yapıldı. Teröristlere ait, mağara ve sığınaklar imha edildi.

Üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde Türkiye'ye geçmek isteyen PKK'lı M.C.H yakalandı. Suriye uyruklu olan terörist, tutuklandı.

Operasyonların bir adresi de Diyarbakır'dı. Kulp ilçesi kırsalında örgüte ait, 3 sığınak ve avcı boy çukuru kullanılamaz hale getirildi.

250 kilogram amonyum nitrat patlayıcı, antitank roketatar mühimmatı, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ırak #sinat #haftanin #metina #hakurk
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