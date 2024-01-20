Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı etkisiz hâle getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 9 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ara, bul, yok et. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hâle getirdi. Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek." ifadelerine yer verildi.
Ara, bul, yok et!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 20, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi.
Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla… pic.twitter.com/kQWXzzWybJ
Kaynak: TRT Haber