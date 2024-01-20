Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı etkisiz hâle getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 9 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ara, bul, yok et. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hâle getirdi. Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: TRT Haber

# Milli Savunma Bakanlığı # terörle mücadele # pkk
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