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Irak'ın kuzeyinde bombalı saldırı: 2 asker şehit

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında iki asker şehit oldu, iki asker yaralandı. Saldırı sonrası düzenlenen harekatlarda toplamda 8 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde bombalı saldırı: 2 asker şehit

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 16 Ekim 2017 tarihinde akşam saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Saldırıda iki asker şehit oldu, biri ağır olmak üzere iki asker yaralandı.

Çatışma sonrası Zap bölgesine Hava Kuvvetleri ile düzenlenen hava harekatında altı, silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) iki olmak üzere toplamda sekiz terörist etkisiz hale getirildi.

TSK tarafından yapılan açıklamanın devamında şunlar belirtildi:

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ırak #zap #pkk #terörist
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