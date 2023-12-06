Irak'ın Kuzeyinde Operasyon! 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın Kuzeyinde Operasyon! 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Yurt içinde ve yurt dışında teröristlere karşı kararlı mücadele sürüyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde operasyon düzenlendi.

Konuyla ilgili açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verilirken Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# terörist # operasyon # Milli Savunma Bakanlığı
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