Irak'ın Kuzeyinde Operasyon! 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Yurt içinde ve yurt dışında teröristlere karşı kararlı mücadele sürüyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde operasyon düzenlendi.
Konuyla ilgili açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verilirken Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı