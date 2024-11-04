Irak'ın Kuzeyinde terör hedeflerine operasyon: Silah ve mühimmat depoları bulundu

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Irak'ın Kuzeyinde terör hedeflerine operasyon: Silah ve mühimmat depoları bulundu
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Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristlerin kullandığı mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyoruz. Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde tespit ettiği mağarada, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi." ifadeleri kullanıldı.

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