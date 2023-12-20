Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı Düzenlendi

Irak’ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi. Mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 14 hedef imha edildi.

Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı Düzenlendi

Irak kuzeyinde bulunan Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

PKK'lılar tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 14 hedef imha edildi.

İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve millî mühimmatlar kullanıldı. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlık harekat sırasında sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alındığını belirtti.

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