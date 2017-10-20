Genelkurmay Başkanlığı, Irak’ın kuzeyinde Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle;
Irak kuzeyi / Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyon esnasında, keşif ve gözetleme vasıtaları ile operasyon birliklerine saldırı için hareket hâlinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 9 terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirilmiştir.
Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.
ulusal.com.tr
Irak’ın kuzeyinde Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 9 terörist etkisiz hale getirildi
Genelkurmay Başkanlığı, Irak’ın kuzeyinde Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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