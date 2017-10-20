Irak’ın kuzeyinde Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 9 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı, Irak’ın kuzeyinde Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle;



​Irak kuzeyi / Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyon esnasında, keşif ve gözetleme vasıtaları ile operasyon birliklerine saldırı için hareket hâlinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 9 terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirilmiştir.



Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.





ulusal.com.tr