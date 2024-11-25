Irak'ın kuzeyine nokta operasyon! 10 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde önemli operasyonlara imza atıldı. Operasyonların ayrıntılarını duyuran İçişleri Bakanlığı, 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Irak'ın kuzeyine nokta operasyon! 10 terörist etkisiz hale getirildi
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Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kritik operasyonları tüm kararlılığıyla sürüyor.

Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde başarılı operasyonlara imza atıldı. Operasyonların ayrıntıları Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen PKK'lı 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış olmadığı vurgulanarak, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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