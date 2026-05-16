Irak’ın talebiyle Interpol arıyordu! DEAŞ şüphelisi yakalandı

Eskişehir’de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Irak uyruklu S.M.S.M.Ş. gözaltına alındı.

Sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne teslim edilen şüpheli hakkında yapılan incelemede, zanlının terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle Irak adli makamlarının talebi üzerine Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

Bunun üzerine Başsavcılıkta ifadesi alınan şüphelinin, hakkında kuvvetli suç şüphesini gösteren olgular ve tutuklama nedenleri bulunduğu değerlendirilerek Eskişehir Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildiği belirtildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

deaş ırak Eskişehir
