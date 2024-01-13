Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 57 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının 57'ye yükseldiğini bildirdi.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 57 terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Kahraman Mehmetçik en zorlu arazide PKK'lı teröristlere hain saldırının bedelini ödetmeye devam ediyor. Son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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