Irak’ın yeni Cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu

Irak’ta 11 Nisan’da Meclis’te yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde, ikinci tur oylamada 249 milletvekilinin katılımıyla 227 oy alan KYB adayı Nizar Amedi Cumhurbaşkanı seçildi

Irak’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi tamamlandı. Mecliste gerçekleştirilen oylamada Nizar Amedi, ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

329 sandalyeli Irak Meclisi’nde cumhurbaşkanlığı seçimi için 223 milletvekilinin katılımıyla oturum başlatıldı. Irak Meclis Başkanı Heybet Halbusi, yeterli çoğunluğun sağlandığını belirterek oturumu açtı.

İlk turda hiçbir aday, seçilmek için gerekli olan üçte iki çoğunluk olan 220 oya ulaşamadı. İlk turda Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) adayı Nizar Amedi 208 oy aldı. Bağımsız aday Müsenna Emin 17 oy, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) adayı Fuat Hüseyin 16 oy ve bağımsız aday Abdullah Muhammed el-Alyavi ise 2 oyda kaldı.

İlk turda sonuç alınamaması üzerine seçim ikinci tura kaldı. İkinci tur oylamasına 249 milletvekili katıldı. Bu turda KYB adayı Nizar Amedi 227 oy alarak Irak’ın yeni Cumhurbaşkanı seçildi. Aynı oturumda bağımsız aday Müsenna Emin 15 oy alırken, 7 oy ise iptal edildi.

AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem oldu!AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem oldu!Yurt
Zihinsel engelli genç ve annesine sopalı saldırı: 2 kişi serbest bırakıldıZihinsel engelli genç ve annesine sopalı saldırı: 2 kişi serbest bırakıldıYurt
Günün Manşetleri
İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısında gelişme...
Seferberlik Hedefe Ulaştı
Bakan Ersoy, Görkem Sevindik ile görüştü
Adana merkezli 22 ilde yasa dışı bahis operasyonu
MSB'ye 41 adet akaryakıt ve ikmal vagonu üretilecek
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
722 şüpheli gözaltına alındı
İsrail'in Filistinliler’e yönelik idam kararına tepki
Turizm sektörüne 60 milyar liralık finansman desteği
TCMB’nin 2025 yılı bilançosu açıklandı
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Meteorolojik uyarı: Pazar günü kar yağışı 11 ili vuracak Meteorolojik uyarı: Pazar günü kar yağışı 11 ili vuracak