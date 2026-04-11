Irak’ın yeni Cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu

Irak’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi tamamlandı. Mecliste gerçekleştirilen oylamada Nizar Amedi, ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

329 sandalyeli Irak Meclisi’nde cumhurbaşkanlığı seçimi için 223 milletvekilinin katılımıyla oturum başlatıldı. Irak Meclis Başkanı Heybet Halbusi, yeterli çoğunluğun sağlandığını belirterek oturumu açtı.

İlk turda hiçbir aday, seçilmek için gerekli olan üçte iki çoğunluk olan 220 oya ulaşamadı. İlk turda Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) adayı Nizar Amedi 208 oy aldı. Bağımsız aday Müsenna Emin 17 oy, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) adayı Fuat Hüseyin 16 oy ve bağımsız aday Abdullah Muhammed el-Alyavi ise 2 oyda kaldı.

İlk turda sonuç alınamaması üzerine seçim ikinci tura kaldı. İkinci tur oylamasına 249 milletvekili katıldı. Bu turda KYB adayı Nizar Amedi 227 oy alarak Irak’ın yeni Cumhurbaşkanı seçildi. Aynı oturumda bağımsız aday Müsenna Emin 15 oy alırken, 7 oy ise iptal edildi.