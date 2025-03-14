Irak’ta DEAŞ'a ağır darbe! Örgütün lideri öldürüldü

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, terör örgütü DEAŞ’ın Suriye ve Irak’taki lideri Abdullah Maki Musleh El Rifai’nin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Irak’ta DEAŞ'a ağır darbe! Örgütün lideri öldürüldü
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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, terör örgütü DEAŞ’ın Suriye ve Irak’taki lideri Abdullah Maki Musleh El Rifai’nin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Dünyanın en tehlikeli teröristlerinden biri olarak nitelendirilen El Rifai’nin, Irak güvenlik güçleri ile ABD öncülüğündeki koalisyonun ortak operasyonu sonucu öldürüldüğü bildirildi.

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