İran: 54. dalga gerçekleştirildi

İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, "Gerçek Vaat 4" Operasyonu'nun 54. dalgasına ilişkin resmi bir bildiri yayımladı.

Mübarek "Ya Zehra (s.a.v)" koduyla gerçekleştirilen harekatın; şehit Mehdi ve Hamid Bakıri ile Dicle'nin doğusundaki şehitlere ithaf edildiği belirtildi.

SİCCİL FÜZESİ İLK KEZ KULLANILDI

Operasyonda, 2 tonluk savaş başlığına sahip ağır Hürremşehr füzelerinin yanı sıra HayberŞeken, Kadir ve İmad füzeleriyle birlikte, "Gerçek Vaat 4" Operasyonu'nda ilk kez kullanılan stratejik katı yakıtlı Siccil füzesi de sahaya sürüldü.

STRATEJİK MERKEZLER HEDEF ALINDI

İşgal altındaki toprakların kalbine yönelik gerçekleştirilen saldırıda; rejimin hava harekatını etkileyen yönetim ve karar merkezleri, askeri ve savunma sanayilerindeki etkin altyapılar ile askeri güçlerin toplanma alanlarının hedef alındığı duyuruldu. Bildiride, harekatın Allah'ın kudret ve yardımıyla başarıyla tamamlandığı vurgulandı.