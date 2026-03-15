İran: 54. dalga gerçekleştirildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Gerçek Vaat 4" operasyonu kapsamında stratejik Siccil füzelerini ilk kez kullanarak İsrail'in hava harekatı yönetim merkezlerini ve askeri altyapısını hedef aldı.

Toygu Ökçün
Yayınlanma:

İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, "Gerçek Vaat 4" Operasyonu'nun 54. dalgasına ilişkin resmi bir bildiri yayımladı.

Mübarek "Ya Zehra (s.a.v)" koduyla gerçekleştirilen harekatın; şehit Mehdi ve Hamid Bakıri ile Dicle'nin doğusundaki şehitlere ithaf edildiği belirtildi.

SİCCİL FÜZESİ İLK KEZ KULLANILDI

Operasyonda, 2 tonluk savaş başlığına sahip ağır Hürremşehr füzelerinin yanı sıra HayberŞeken, Kadir ve İmad füzeleriyle birlikte, "Gerçek Vaat 4" Operasyonu'nda ilk kez kullanılan stratejik katı yakıtlı Siccil füzesi de sahaya sürüldü.

STRATEJİK MERKEZLER HEDEF ALINDI

İşgal altındaki toprakların kalbine yönelik gerçekleştirilen saldırıda; rejimin hava harekatını etkileyen yönetim ve karar merkezleri, askeri ve savunma sanayilerindeki etkin altyapılar ile askeri güçlerin toplanma alanlarının hedef alındığı duyuruldu. Bildiride, harekatın Allah'ın kudret ve yardımıyla başarıyla tamamlandığı vurgulandı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

iran
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
İran: 54. dalga gerçekleştirildi
KIZILELMA’dan milli mühimmatlarla tam isabet
Sinpaş Reserve Marmaris
Numan Kurtulmuş'tan "umut hakkı" açıklaması
İsrail’in kuzeyinde sirenler çalmaya devam ediyor
"Cani Netanyahu sağsa takip edip öldüreceğiz!"
'ABD ve İsrail İHA'ları taklit edip saldırıyor'
'Göz yummamız mümkün değil'
Doğu Perinçek'ten İlber Ortaylı'ya veda
Çok Okunanlar
Gazete manşetleri 15 Mart Pazar Gazete manşetleri 15 Mart Pazar
İlber Ortaylı’nın bilgelik hazinesi: bir ömre sığan yaşam dersleri İlber Ortaylı’nın bilgelik hazinesi: bir ömre sığan yaşam dersleri
Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
'ABD ve İsrail İHA'ları taklit edip saldırıyor' 'ABD ve İsrail İHA'ları taklit edip saldırıyor'