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İran'a ait drone, Amerikan uçak gemisi üzerinde uçtu

İran Devrim Muhafızları'na ait bir drone, körfezdeki Amerikan uçak gemisi üzerinde uçtu. Görüntüleri Tasnim haber ajansı yayınladı.

İran'a ait drone, Amerikan uçak gemisi üzerinde uçtu

Amerika ve İran arasındaki diplomatik gerilim, sahada da sürüyor. Körfez sularında tansiyon yüksek.

Amerika'nın terör listesine aldığı İran Devrim Muhafızları,  Amerikan uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower üzerinde gözetleme uçuşu yaptı.

Görüntüler, İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim tarafından yayınlandı. Devrim Muhafızlarına ait "Ebabil 3" isimli drone, savaş gemisinin üzerine park eden savaç uçaklarını görüntüledi.

Olay, Amerikan basınında tedirginlik yarattı. Haberlerde, "İran savaş gemilerimizi gözetliyor" ifadeleri kullanıldı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #iran
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