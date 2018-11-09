Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyon eski eş başkanı Kürşat Tüzmen Aydınlık'a konuştu. " İran ile ticarette sadece petrole odaklanmayalım" dedi. Doğalgaz karşılığı mal ticaretinin başlamasını önerdi. İran da ticarette yerli para teklifine sıcak bakıyor.

"Türkiye İran'a ambargoyu fırsata çevirebilir." Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyon eski eş başkanı Kürşat Tüzmen ABD yaptırımlarından Türkiye'nin muaf tutulmasını bu sözlerle değerlendirdi.



Şu anda İran'la ticarette belirsizlik gözlendiğini dile getiren Tüzmen, İran makamlarıyla temasa geçerek İran'la ticarette özel bir hat kurulması gerektiğini söyledi.



Kürşat Tüzmen'in öncelikli önerisi İran'la barter anlaşması yapmak. Ayrıca ticaret petrolle sınırlandırılmamalı. Tüzmen, İran'la yerel para ile ticaret yapılmasının çok önceden başlatılması gerektiğini vurguladı.



Ticarette yerel para kullanılmasıyla ilgili her iki ülkenin merkez bankaları arasında görüşme trafiği de sürüyor. İran'ın Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Seyed Hafez Mousavi, yerel parayla ticaret konusunda görüşmelerin olumlu gittiği bilgisini verdi.



Mousavi, "Dolar hakimiyetine karşı ticarette alternatif yöntemleri kullanmaya hazırıız" dedi.



Mousavi, yaptırımların Türkiye için olumlu sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. "Türkiye, bunu fırsata çevirebilirse Avrupa ve Çin'in hakim olduğu İran pazarında söz sahibi olabilir."dedi. İran'ın Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı İran ve Türkiye'nin turizm ve yatırımlarla iş birliğini artırabileceğine dikkat çekti.



ulusal.com.tr