Amerika'nın İran'a ambargo için Türkiye'yi ikna etme çabalarına karşı Ankara'ya "Dik durmalı. "Ankara'nın Tahran'ın yanında yer alması gerektiğini belirten uzmanlara göre, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler artırılmalı. Uzmanlar, ambargolardan etkilenmemek için Türkiye'nin İran ile takas usulüyle ticaret yapabileceğini de ifade etti.





ABD, İran’a yönelik iki aşamalı ambargo planına uyması konusunda Türkiye’ye baskılarını arttırdı. ABD Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingsle, Türkiye'ye yaptığı ziyarette işadamlarıyla görüştü. Billingsle, ambargoya uymayanlara uyarı olmadan gerekenin yapılacağını söyledi.



ABD'nin bu hamlelerine karşı Ankara'nın diplomasi ve ekonomi alanında atacağı adımlar tartışılıyor.



Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal, Türkiye ile İran arasında ilişkilerin kalıcı hale getirilmesi gerektiğini söyledi.



Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sencer İmer'e göre, ABD'nin taleplerinin aksine Türkiye İran ile var olan ticari ilişkisini artırmalı.



Geçmişte İran ile dolarla değil takas sistemi ile alış veriş yapıldığını hatırlatan İmer, bu sistemin yeniden inşa edilmesinin büyük fayda sağlayacağını vurguladı.







MUHABİR: DOĞUKAN ÇOBAN

KAMERA: BARIŞ YURTELİ

ulusal.com.tr Ankara'ya "İran'ın yanında dur" çağrısı yaptılar. Bölgesel İşbirliğinin önemini vurguladılar.ABD, İran’a yönelik iki aşamalı ambargo planına uyması konusunda Türkiye’ye baskılarını arttırdı. ABD Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingsle, Türkiye'ye yaptığı ziyarette işadamlarıyla görüştü. Billingsle, ambargoya uymayanlara uyarı olmadan gerekenin yapılacağını söyledi.ABD'nin bu hamlelerine karşı Ankara'nın diplomasi ve ekonomi alanında atacağı adımlar tartışılıyor.Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal, Türkiye ile İran arasında ilişkilerin kalıcı hale getirilmesi gerektiğini söyledi.Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sencer İmer'e göre, ABD'nin taleplerinin aksine Türkiye İran ile var olan ticari ilişkisini artırmalı.Geçmişte İran ile dolarla değil takas sistemi ile alış veriş yapıldığını hatırlatan İmer, bu sistemin yeniden inşa edilmesinin büyük fayda sağlayacağını vurguladı.