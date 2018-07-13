"İran'a karşı hazırlık var" dedi. Ankara'ya önemli uyarılar yaptı.
NATO liderler zirvesinde yaşananlar ve alınan kararların perde arkası tartışılıyor.
NATO zirvesinde Amerika Başkanı Donald Trump, Avrupalı ülkelerden NATO'ya sağladıkları mali desteği artırmalarını istedi. Ayrıca zirvede "Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Gücü'nün" kurulması kararı alındı. Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen, bunların Amerika'nın İran'a karşı olası bir operasyona NATO'yu hazırlama girişimi olduğunu söyledi.
Türkiye'nin burada çok dikkatli davranması gerektiğini belirten Eslen, NATO ile Türkiye'nin tehdit algılamasının farklı olduğunu vurguladı.
Emekli general Eslen, NATO Genel Sekreteri Tacan İldem'in "Müşterek Görev Gücü için 3'üncü Kolordu tahsis edilebilir" açıklamasını da değerlendirdi.
ANKA Enstitüsü Başkan Yardımcısı Engin Öktem de Trump'ın "Almanya Rusya'nın esiri" açıklamasını değerlendirdi.
ulusal.com.tr
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