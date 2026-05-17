İran - ABD arasında müzakere krizi! İşte masadaki 5'e 5 şartlar

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın aktardığı bilgilere göre, ABD yönetimi müzakerelerin başlayabilmesi için Tahran’a çok ağır maddelerden oluşan 5 ana şart iletti. Washington’ın hamlesine karşılık İran da kendi kırmızı çizgilerini ilan etti.

ABD'NİN ÖNE SÜRDÜĞÜ 5 ŞART

Washington’ın Tahran yönetimine ilettiği ve nükleer programdan savaşın durdurulmasına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan dayatmaları şu şekilde sıralandı:

Nükleer Tesislerin Kapatılması: İran'ın, biri hariç olmak üzere ülkedeki tüm nükleer tesislerinde yürüttüğü faaliyetlerini derhal durdurması.

Uranyum Teslimi: İran'ın elinde bulunan 400 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumu tamamen ABD'ye teslim etmesi.

Tazminat Kırmızı Çizgisi: Gerçekleşen askeri çatışmalar ve hasarlar nedeniyle ABD tarafından İran'a herhangi bir savaş tazminatı ödenmemesi.

Varlıkların Engellenmesi: İran'ın uluslararası finans sisteminde dondurulmuş olan milyarlarca dolarlık varlıklarının serbest bırakılmaması.

Savaş Koşulu: Savaşın tüm cephelerde durdurulması konusunun doğrudan bir uzlaşı sonucu değil, öncelikli olarak müzakere şartına bağlanması.

İRAN’IN MASAYA KOYDUĞU KARŞI ŞARTLAR

ABD'nin bu hamlesine karşı Tahran yönetimi, egemenlik haklarını ve bölgesel ittifaklarını koruyan bir karşı liste yayımladı. İran'ın müzakere masasına oturmak için talep ettiği 5 temel unsur şunlar:

Tüm Cephelerde Ateşkes: Savaşın Lübnan dahil olmak üzere bölgedeki tüm cephelerde tamamen ve eş zamanlı olarak sonlandırılması.

Yaptırımların Sonu: Ülke ekonomisini abluka altına alan tüm uluslararası ekonomik yaptırımların kayıtsız şartsız kaldırılması.

Fonların Çözülmesi: Uluslararası piyasalarda ve Batı bankalarında dondurulmuş olan tüm İran varlıklarının serbest bırakılması.

Savaş Tazminatı: Yaşanan askeri saldırıların ve tahribatın bedeli olarak İran'a tam kapsamlı savaş tazminatı ödenmesi.

Hürmüz Boğazı Egemenliği: İran'ın, küresel enerji koridoru olan Hürmüz Boğazı üzerindeki mutlak egemenlik hakkının uluslararası toplumca resmen tanınması.