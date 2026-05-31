İran, ABD ile anlaşma için şartını açıkladı

Hürmüz Boğazı ve hava sahasında askeri gerilimin zirveye tırmandığı Washington-Tahran hattında, diplomatik müzakere süreci de adeta arap saçına döndü.

ABD basınının, Başkan Donald Trump'ın masadaki müzakere taslağı şartlarını revize ederek daha da sertleştirdiğini duyurmasının ardından, İran kanadından diplomatik süreci tamamen kilitleyecek nitelikte çok sert bir hamle geldi.

"Düşmanın Sözlerine Güvenmiyoruz"

İran Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD’nin şartları ağırlaştıran yeni taslağına karşı net bir duruş sergileyerek şu hayati açıklamayı yaptı:

"Ülkemizin hakları tam anlamıyla garanti altına alınana kadar hiçbir şekilde bir anlaşma olmayacak. Biz düşmanın vaatlerine ve sözlerine güvenmiyoruz; bizim için sadece masada alınacak objektif ve somut sonuçlar önemlidir."

Trump Şartları Sertleştirdi, Müzakereler Tıkandı

Küresel diplomasi çevrelerinde büyük yankı uyandıran gelişmenin perde arkasında, Beyaz Saray’ın İran üzerindeki ekonomik ve askeri baskıyı artırma stratejisi yatıyor. ABD basınına yansıyan kulis bilgilerine göre; Başkan Donald Trump'ın, İran'ın bölgedeki askeri hareketliliğini ve nükleer kapasitesini sınırlandırmaya yönelik hazırlanan taslak metindeki maddeleri radikal bir şekilde ağırlaştırdığı belirtildi.

Kalibaf'ın bu diplomatik çıkışı, iki ülke arasında hem sahada askeri hamlelerin hem de masada restleşmelerin yaşandığı yeni ve çok daha gerilimli bir döneme girildiğinin açık bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

