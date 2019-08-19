İran, ABD ile Türkiye'nin güvenli bölge planına tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin adını geçirmeden sadece ABD'yi hedef alan bir açıklama yaptı. ABD'yi Suriye'ye müdahale etmekle suçladı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Musevi, güvenlik endişelerini ortadan kaldırmak için komşuların işbirliğini işaret etti.

İran ABD'nin güvenli bölge planına tepki gösterdi.



Açıklamayı İran Dışişleri Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi yaptı.



İranlı sözcü, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturmak istediği güvenli bölge planının endişe verici olduğunu ve Suriye'ye müdahale anlamı taşıdığını söyledi.



İran Dışişleri Sözcüsü Musevi, Suriye'nin kuzeyindeki güvenlik endişelerinin komşu ülkeler ile yapılacak işbirliği yoluyla çözülebileceğini söyledi. "Bu konuda yabancı güçlerin müdahalelerine ihtiyaç yoktur" dedi.



Musevi, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturmak istediği güvenli bölge planını kınadı.



Abbas Musevi, ABD tarafından planlanan güvenli bölge kararının Suriye'deki gerilimi attıracağını ifade etti.



İranlı sözcü, "Amerika'nın bu yöndeki benzer adımları Suriye'deki istikrarsızlığı artırmaktadır. Suriye'nin içişlerine müdahale anlamı taşıyan bu plan aynı zamanda bölgede gerginliğe neden olacaktır" şeklinde konuştu.





ulusal.com.tr