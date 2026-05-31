İran ABD savaş aracını vurdu! Devrim Muhafızları yeni nesil füzelerle MQ-1 SİHA'sını düşürdü

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülke kara sularının hava sahasını ihlal eden ABD ordusuna ait insansız hava aracını vurduklarını resmen ilan etti.

"Düşmanca Operasyon Amacıyla Girdi, Füzelerle Vuruldu"

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan resmi askeri açıklamada, sıcak çatışmanın 31 Mayıs 2026 Pazar (Bugün) sabaha karşı meydana geldiği bildirildi.

ABD ordusuna ait MQ-1 tipi Silahlı İnsansız Hava Aracının (SİHA) 'düşmanca operasyonlar gerçekleştirme' amacıyla İran kara sularının hava sahasına giriş yaptığı iddia edildi. Resmi bildiride, söz konusu SİHA'nın Devrim Muhafızları envanterinde yer alan yeni nesil hava savunma füzeleri tarafından radarda anında tespit edilerek kilitlenildiği, ardından hedef alınarak başarılı bir şekilde düşürüldüğü kaydedildi.

Pentagon Öncesi Tahran'dan Net Uyarı: "Her Türlü İhlale Karşılık Verilecek"

Uluslararası kamuoyunun gözünü kulağını Pentagon'dan gelecek ilk misilleme veya yalanlama açıklamasına çevirdiği o anlarda, İran askeri makamları sert tonlu uyarılarına devam etti. Açıklamanın son bölümünde, İran kara suları hava sahasının ordu ve hava savunma bataryaları tarafından tam kontrol altında tutulduğu vurgulanarak, sınır hatlarında meydana gelebilecek olası her türlü yeni ihlale karşı tereddütsüz, kesin ve kararlı bir şekilde askeri karşılık verileceği uyarısı dünyaya ilan edildi.