İran, ABD'nin Ürdün'deki üssünü vurdu: F-35 hangarları imha edildi

Dün Amerikan ordusuna ait bir taarruz helikopterinin düşürülmesinin ardından Pentagon'un başlattığı hava operasyonlarına, Tahran yönetiminden çok ağır ve geniş çaplı bir füze misillemesi geldi. Ürdün'de konuşlu bulunan ve Pentagon'un bölgedeki en stratejik hava üslerinden biri olan Muvaffak Salti askeri üssü, uzun menzilli katı yakıtlı füzelerle hedef alınarak ağır hasara uğratıldı.

KRİZİN BAŞLANGICI: HÜRMÜZ'DE APACHE HELİKOPTERİ DÜŞÜRÜLDÜ

Bölgeyi ateş çemberine çeviren askeri gerilim, dün Hürmüz Boğazı üzerinde devriye görevi yürüten ABD'ye ait bir Apache tipi taarruz helikopterinin düşürülmesiyle başladı. Bu gelişme üzerine CENTCOM, siber istihbarat ve radar koordinatlarını netleştirerek acil kodlu bir hava operasyonu başlattı. ABD Hava Kuvvetleri ve Donanmasına ait savaş uçaklarından fırlatılan hassas güdümlü mühimmatlarla, Hürmüz Boğazı yakınlarında konuşlu İran hava savunma sistemleri, askeri yer kontrol istasyonları ve gözetleme radarı tesisleri hedef alınarak vuruldu. CENTCOM, bu operasyonların ardından hedeflerin imha edildiğini ve askeri hareketliliğin tamamlandığını duyurdu.

TAHRAN'DAN İLK ETAPTA BÖLGEDEKİ 21 AMERİKAN HEDEFİNE MİSİLLEME

ABD'nin İran'ın güney kesimlerini hedef alan bu hava saldırılarına karşı İran Devrim Muhafızları Ordusu jet hızında yanıt verdi. Yapılan yazılı resmi açıklamaya göre, ilk aşamada ABD'nin deniz ve hava üslerinde yer alan tam 21 stratejik askeri hedef füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla vuruldu. Karşılıklı operasyonların durdurulmaması ve ABD ordusunun bölgedeki hareketliliğini sürdürmesi üzerine Tahran yönetimi, operasyonun ikinci ve en kritik safhasına geçiş yaptı.

ÜRDÜN'DEKİ STRATEJİK MUVAFFAK SALTİ ÜSSÜ VE F-35 HANGARLARI VURULDU

İran Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay Gücü, Ürdün topraklarında yer alan ve ABD Hava Kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılan Muvaffak Salti askeri üssünü uzun menzilli, yüksek isabet kabiliyetine sahip katı yakıtlı füzelerle hedef aldı. Füze savunma sistemlerini aşarak üsse isabet eden mühimmatlar, askeri tesiste çok büyük patlamalara yol açtı. İran tarafı, düzenlenen bu son stratejik saldırıda, hava üssünde konuşlu bulunan 5. nesil F-35 savaş uçaklarının hangarları da dahil olmak üzere tam 4 kritik askeri noktanın ve lojistik altyapının tamamen imha edildiğini iddia etti.

DEVRİM MUHAFIZLARINDAN PENTAGON'A TEHDİT: "DAHA AĞIR KARŞILIK VERİLECEK"

Karşılıklı hava ve füze operasyonlarıyla bölgede askeri tavan parçalanırken, İran Devrim Muhafızları Ordusu ABD yönetimine yönelik tehdit tonunu en üst seviyeye çıkardı. Savaşın bölgesel bir kırılmaya doğru ilerlediğini belirten Devrim Muhafızları komutanlığı, "ABD'nin İran topraklarını veya unsurlarını hedef alan saldırılarını sürdürmesi halinde, operasyonlarımızın çapı daha da genişletilecek ve Amerikan güçlerine çok daha ağır bir karşılık verilecektir" uyarısında bulundu. Pentagon ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Ürdün'deki zayiat durumuna ilişkin adli ve askeri durum değerlendirme toplantısı başlattığı öğrenildi.