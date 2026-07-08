İran, ABD'ye ait 85 Askeri Üssü füzelerle vurdu!

Fars Haber Ajansı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, ABD'nin Hürmüzgan ve Mahşehr kıyılarındaki bazı sahil üsleri ile sivil noktalara hava saldırıları düzenleyerek yürürlükteki ateşkesi ve mutabakat zaptını ihlal ettiği belirtildi.

Bu saldırıya verilen ilk karşılık olarak, Bahreyn ve Kuveyt sınırları içinde yer alan ABD'ye ait 85 askeri tesis füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) güçlü bir şekilde hedef alındı.

BEŞİNCİ FİLO KARARGAHI VE ALİ EL-SALEM HAVA ÜSSÜ VURULDU

Devrim Muhafızları Ordusu bünyesindeki Deniz Kuvvetleri ile Havacılık ve Uzay Kuvvetlerinin ortaklaşa yürüttüğü füze ve İHA operasyonunda stratejik noktalar ateş altına alındı. Bu kapsamda şu kritik noktalar darbe aldı:

Bahreyn: Selman Limanı ve ABD Beşinci Filo karargahı

Kuveyt: Ali el-Salem Hava Üssü

İran askeri yetkilileri, gerçekleştirilen bu yoğun operasyonlar sırasında ABD ordusuna ait MQ-9 tipi bir İHA'nın da düşürüldüğünü kaydetti.

BÖLGEDE GERİLİMİ TIRMANDIRAN SÜREÇTE NE OLMUŞTU?

Bölgedeki askeri hareketlilik, karşılıklı misilleme adımlarıyla tekrardan en üst seviyeye tırmandı. Yaşanan bu son fırlatma ve saldırı dalgası öncesinde ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından bir açıklama yapılmıştı.

CENTCOM, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan ticari gemilere yönelik daha önce gerçekleştirdiği saldırılara misilleme olarak, boğaz yakınlarında konuşlu 80'den fazla İran askeri hedefinin Amerikan güçlerince vurulduğunu duyurmuştu.