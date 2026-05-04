İran, ABD'yi uyardı: Yaklaşırsanız vururuz!

Hürmüz Boğazı’nda aylardır süren krizde tansiyon, tarafların askeri güçlerini karşı karşıya getirebilecek yeni bir aşamaya ulaştı. ABD’nin, boğazda sıkışıp kalan ve geçiş yapamayan gemilerin güvenli çıkışını sağlamak için destek vereceğini duyurması, Tahran yönetimini harekete geçirdi.

Washington yönetimi, bölgedeki deniz ablukası nedeniyle mahsur kalan gemiler için insani ve teknik bir koridor açma niyetini beyan etmişti. Ancak bu hamle, İran tarafından bir "askeri müdahale hazırlığı" olarak değerlendirildi. İran ordusu, mahsur kalan gemilerin çıkışına refakat edecek ya da bu amaçla bölgeye yaklaşacak her türlü ABD askeri unsurunun hedef alınacağını açıkça bildirdi.

BÖLGEDE DOĞRUDAN ÇATIŞMA RİSKİ

İran tarafından yapılan son dakika açıklamasında, ABD donanmasının bölge sularına yaklaşması halinde "hedef alınacağı" vurgulanarak, olası bir müdahalenin doğrudan bir askeri çatışmayı tetikleyeceği mesajı verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

