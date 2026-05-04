İran, ABD'yi uyardı: Yaklaşırsanız vururuz!

Washington yönetimi, bölgedeki deniz ablukası nedeniyle mahsur kalan gemiler için insani ve teknik bir koridor açma niyetini beyan etmişti. Ancak bu hamle, İran tarafından bir "askeri müdahale hazırlığı" olarak değerlendirildi. İran ordusu, mahsur kalan gemilerin çıkışına refakat edecek ya da bu amaçla bölgeye yaklaşacak her türlü ABD askeri unsurunun hedef alınacağını açıkça bildirdi.

BÖLGEDE DOĞRUDAN ÇATIŞMA RİSKİ

İran tarafından yapılan son dakika açıklamasında, ABD donanmasının bölge sularına yaklaşması halinde "hedef alınacağı" vurgulanarak, olası bir müdahalenin doğrudan bir askeri çatışmayı tetikleyeceği mesajı verildi.