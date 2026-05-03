İran açıkladı! ABD’den 14 maddelik teklife yanıt geldi

İran’ın 14 maddelik teklifine ABD’den yanıt geldi. Tahran yönetimi, mesajın Pakistan üzerinden iletildiğini ve değerlendirildiğini açıkladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’ye sundukları 14 maddelik teklife verilen yanıtın Pakistan aracılığıyla kendilerine iletildiğini açıkladı. Bekayi, söz konusu yanıtın incelemeye alındığını belirterek, "Güvencemiz gücümüzdür ve elimizdeki imkanları en iyi şekilde kullanmalıyız" dedi.

PLAN SAVAŞI BİTİRMEYE ODAKLI

Bekayi, 14 maddelik planın yalnızca savaşı sona erdirmeye odaklandığını ve nükleer konulara ilişkin herhangi bir madde içermediğini söyledi. Planın bölgedeki çatışmaların, özellikle Lübnan’daki savaşın sonlandırılmasına yönelik ayrıntılara yoğunlaştığını ifade etti.

NÜKLEER MÜZAKERE YOK

Nükleer konulara ilişkin gündeme getirilen iddiaların geçmiş müzakerelerle bağlantılı olduğunu belirten Bekayi, bu iddiaların mevcut planla herhangi bir ilişkisi bulunmadığını vurguladı. İran’ın şu anda nükleer alanda herhangi bir müzakere yürütmediğini kaydeden Bekayi, geleceğe yönelik kararların uygun zamanda verileceğini ifade etti.

Bekayi ayrıca, "Önceki iki müzakere turu, ABD ve siyonist rejimin eylemleriyle İran'a karşı bir savaşın başlamasına yol açmıştı" dedi.

DETAYLAR 30 GÜNDE NETLEŞECEK

Planın savaşın durdurulmasına yönelik bir mutabakat çerçevesine dayandığını belirten Bekayi, uygulama detaylarının 30 günlük bir süreç içinde ele alınacağını söyledi. İranlı sözcü, 14 maddelik bir çerçevede tüm ayrıntıların netleştirilmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

ÜLTİMATOM YOK

Bekayi, planlarında herhangi bir ültimatom ya da süre baskısı bulunmadığını, İran’ın bugüne kadar hiçbir zaman böyle bir baskı altında müzakere yürütmediğini vurguladı.

İDDİALARA YALANLAMA

ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda mayın temizleme faaliyetlerine ilişkin iddialarını da reddeden Bekayi, bu tür haberlerin bazı medya organları tarafından uydurulduğunu ifade etti.

