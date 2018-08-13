İran basını, Türkiye ve Rusya’nın İdlib için anlaşmaya vardığını iddia etti. Türkiye'nin Suriye ile ilişkilerini aşamalı olarak düzelterek, Amerika'nın baskılarına daha rahat yanıt verebileceği belirtildi.

Bölge ülkelerine yönelik Amerika'nın ekonomik baskıları sürerken gözler Suriye'nin İdlip bölgesinde...



Astan ile çatışmasızlık bölgesi ilan edilen 2 buçuk milyon nüfuslu İdlip konusunda Rusya ve Türkiye'nin anlaştığı iddia edildi.



İran kaynaklı Pars Today, Ankara ve Şam arasındaki ilişkilerin kademeli olarak düzeltileceğini yazdı.



İran basınına göre; bu hamle Washington'a karşı Ankara'nın elini rahatlacak.



Öte yandan PKK/PYD'nin paravan örgütü SDG'den bir açıklama yapıldı. Amerika destekli SDG, İdlip'te askeri varlıkları olmadığını savundu. Örgüt, kendileri için kritik noktanın Afrin olduğunu ifade etti.



Ülkenin güneyini terör örgütlerinden temizleyen Suriye ordusu ise Süveyda bölgesinde kalan IŞİD kalıntılarını temizliyor. Zaman zaman ağır çatışmaların yaşandığı bölgede temizlik tamamlanmak üzere. IŞİD karargahları çembere alındı, mayınlı tuzaklar etkisiz hale getirildi.



Suriye, Hama kırsalında da operasyonlarını sürüdürüyor, El Nusra terör örgütü ağır kayıplar veriyor.



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