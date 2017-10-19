İran Devlet Televizyonu, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Pilot Hava Tümgeneral Beyazıt Karataş, belgeseli yapıyor. Bu kapsamda İran’dan belgesel ekibi Türkiye’ye geldi. 4 gün İzmir’de çekimler yapan ekip Ulusal Kanal’a konuştu

İranlılar Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş için Türkiye’ye geldi.



İran Devlet Televizyonu “İRİB BELGESEL” ve “UFUK TV” için “Beyazıt Karataş Belgeseli” hazırlıyor.



Belgeselin metin yazarlığını İran’ın Tasnim Haber Ajansı Türkiye Masası Editörü Mesud Sadr Muhammedi yapıyor. Yönetmen de Emin Yegâne… Ulusal Kanal İran Temsilcisi Yakup Arslan da belgesel ekibinin içinde yer alıyor.



Kamera çekimleri 4 gün sürdü. Karataş’ın Balyoz kumpasında tutuklanmasından, serbest kaldıktan sonra siyasete Vatan Partisi’nde devam etmesine kadar bir dizi süreç belgesele konu edildi.



Belgeselin amacı Türkiye’nin Amerikan emperyalizmine karşı direnişini İranlılara anlatmak.



İranlı Yönetmen Emin Yegâne ise belgeselinin hedefini, "İran ve Türkiye halkının Amerika karşıtlığında birbirine ne kadar yakın olduğunu anlatmak" olarak özetledi.



İranlı belgesel ekibi, İzmir'deki çalışmaları kapsamında Aydınlık Yazarı Fikret Akfırat ile; Türkiye'nin Suriye politikasındaki değişiklikler, Barzani referandumu, Türkiye İran ve Türkiye ABD ilişkileri konularında röportaj yaptı.



HABER: UFUK AKKAYA – KAMERA: AKIN KARA

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