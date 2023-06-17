İran Büyükelçisi Farazman'dan Doğu Perinçek'e veda ziyareti

Türkiye’deki görevi sona eren İran’ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e veda ziyareti yaptı. Ziyarette Türkiye-İran dostluğunun önemi vurgulandı. İran'ın TDT'ye katılması ile KKTC’nin İran tarafından tanınması üzerine görüş birliği olduğu belirtildi.

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İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand’ın görevi sona erdi. Büyükelçi Farazmand, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e veda ziyaretinde bulundu.

Perinçek-Farazmand görüşmesinde Türkiye’deki seçim sonuçları da değerlendirildi.

- Yüzde 88'lik katılımla çok güzel bir seçim geçirdiniz. Türkiye'deki seçim yalnız burada değil, dünya çapında da dikkatle izlendi. İran'da da yakından takip edildi. Bu seçimde Batı'nın tercihleri gerçekleşmediği için mutluyuz. Bölge halkları ve özellikle Filistin de bu seçimlerden memnun.
- Batı'nın Sayın Cumhurbaşkanımızı devirme planı seçimlerde bozuldu. Bu Türkiye için bir başarı. Fakat şimdi ABD yeni bir plana geçti. O plan da; deviremediği Tayyip Erdoğan'ın programına yön vermek. Şimdi mücadele bu mevzide olacak. Bu mücadele hem Sayın Cumhurbaşkanımız açısından Batı'ya teslim olmama mücadelesidir hem Türk milletinin de mücadelesidir.

Ziyarette Doğu Akdeniz, Suriye'nin kuzeyi, Filistin ve Hürmüz Boğazı'nda Türkiye-İran dostluğunun önemi vurgulandı.

Görüşmede İran'ın Türk Devletleri Teşkilatı'na katılması süreci ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İran ile komşu ülkeler tarafından tanınması üzerine görüş birliği olduğu bir kez daha saptandı.

Doğu Perinçek, ziyarette Farazmand'a bundan sonraki hayatında ve görevlerinde başarılar ve mutluluklar diledi. Perinçek, Farazmand’a hediye de takdim etti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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