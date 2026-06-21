İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ABD ile anlaşmayı duyurdu! 6 Milyar Dolar serbest kalıyor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile üzerinde uzlaşı sağlanan anlaşma metninin İran'ın çıkarlarına uygun olduğunu ifade etti. Pezeşkiyan, Katar’da dondurulan 6 milyar dolarlık kaynağın yeniden İran’ın kullanımına sunulacağını açıkladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ABD ile anlaşmayı duyurdu! 6 Milyar Dolar serbest kalıyor
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'da Merkez Bankası konferans salonunda gerçekleştirilen 33. Para ve Bankacılık Politikaları Sempozyumu'nda konuşma yaptı. Pezeşkiyan, konuşmasında ABD ile üzerinde anlaşmaya varılan mutabakat metninin İran'ın çıkarları doğrultusunda hazırlandığını söyledi. Cumhurbaşkanı, müzakere sürecinin başlamasıyla birlikte Katar'da bloke edilen 6 milyar dolarlık İran varlığının yeniden ülkeye aktarılacağını belirtti.

NÜKLEER SİLAH VURGUSU VE YAPTIRIMLAR

ABD'nin temel beklentisinin İran'ın nükleer silaha sahip olmaması olduğunu ifade eden Pezeşkiyan, bu konunun daha önce de ülkenin dini lideri Ali Hamaney tarafından birçok kez dile getirildiğini hatırlattı. İran'ın zaten nükleer bomba edinme hedefi bulunmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı, bu konuda ülkesinin tutumunun değişmediğini kaydetti.

ABD yaptırımları nedeniyle İran’ın bazı ülke bankalarındaki petrol satışlarından sağladığı paraları bloke edilmişti. Tahran yönetimi ABD’yle görüşmelerinde yaptırımların kaldırılması ve bloke edilen paraların serbest bırakılmasını istiyor.

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